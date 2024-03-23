СК допрашивает террористов из "Крокуса", задержанных после погони со стрельбой по пути на Украину

Следователи приступили к допросу подозреваемых в стрельбе в концертном зале "Крокус сити холл" в Красногорске. Об этом сообщает Следственный комитет Российской Федерации.

"Спецслужбами в Брянской области, недалеко от границы с Украиной, задержаны четверо подозреваемых из числа лиц, совершивших теракт в концертном зале "Крокус сити холл". Следователи СКР приступили к работе с ними", — заявили в комитете.