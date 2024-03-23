СК допрашивает террористов из "Крокуса", задержанных после погони со стрельбой по пути на Украину
Следователи приступили к работе с подозреваемыми в теракте в "Крокусе"
Автомобиль, на котором предполагаемые преступники скрылись из "Крокуса". Фото © Telegram / SHOT
Следователи приступили к допросу подозреваемых в стрельбе в концертном зале "Крокус сити холл" в Красногорске. Об этом сообщает Следственный комитет Российской Федерации.
"Спецслужбами в Брянской области, недалеко от границы с Украиной, задержаны четверо подозреваемых из числа лиц, совершивших теракт в концертном зале "Крокус сити холл". Следователи СКР приступили к работе с ними", — заявили в комитете.
Напомним, 22 марта террористы ворвались в подмосковный комплекс Crocus City Hall ("Крокус сити холл"), где должен был состояться концерт группы "Пикник", и открыли огонь. Нападавшие также подожгли здание. По последним данным, погибло 93 человека, ещё более 120 пострадало. Среди жертв есть трое детей. Директор ФСБ Александр Бортников уже доложил президенту РФ Владимиру Путину о задержании 11 человек, среди них — четверо террористов, причастных к теракту в "Крокусе". Тем временем власти других стран выражают свои соболезнования, среди них Грузия, Туркмения, Таджикистан, Польша, Китай, Перу, Индия и т.д.