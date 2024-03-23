Число жертв теракта в "Крокусе" выросло до 93
СК РФ: По уточнённым данным, в "Крокусе" погибло 93 человека
Теракт в "Крокусе". Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев
В результате террористической атаки в подмосковном "Крокус сити холле" погибло 93 человека. Обновлённые данные публикует СК РФ. Как утверждается, количество жертв может увеличиться.
"На данный момент установлено, что количество погибших составляет 93 человека. Число погибших ещё возрастёт. По предварительным данным, причинами гибели людей стали огнестрельные ранения и отравление продуктами горения", — уточнили в ведомстве.
Напомним, 22 марта террористы ворвалась в подмосковный комплекс Crocus City Hall ("Крокус сити холл"), где должен был состояться концерт группы "Пикник", и открыли огонь. Нападавшие также подожгли здание. До этого сообщалось, что погибло 83 человека, ещё более 120 пострадало. Среди жертв есть трое детей. Директор ФСБ Александр Бортников уже доложил Путину о задержании 11 человек, среди них — четверо террористов, причастных к теракту в "Крокусе".