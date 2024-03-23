СК РФ: По уточнённым данным, в "Крокусе" погибло 93 человека

Число жертв теракта в "Крокусе" выросло до 93

В результате террористической атаки в подмосковном "Крокус сити холле" погибло 93 человека. Обновлённые данные публикует СК РФ. Как утверждается, количество жертв может увеличиться.

"На данный момент установлено, что количество погибших составляет 93 человека. Число погибших ещё возрастёт. По предварительным данным, причинами гибели людей стали огнестрельные ранения и отравление продуктами горения", — уточнили в ведомстве.