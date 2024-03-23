Глава ФСБ доложил Путину о задержании 4 террористов, напавших на "Крокус"
Обгоревшее здание Crocus City Hall на утро после атаки. Обложка © Life.ru
Директор ФСБ Александр Бортников доложил президенту РФ Владимиру Путину о задержании 11 человек, среди них — четверо террористов, причастных в теракту в "Крокус сити холле". Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
"Директор ФСБ России Александр Бортников доложил президенту Владимиру Путину о задержании 11 человек, в том числе 4 террористов, непосредственно участвовавших в осуществлении теракта в "Крокус сити холле", — отметили в пресс-службе.
Бортников также сообщил о работе ФСБ над выявлением пособнической базы исполнителей теракта.
Напомним, 22 марта группа вооружённых террористов ворвалась в подмосковный комплекс Crocus City Hall ("Крокус сити холл"), где должна была дать концерт группа "Пикник", и начали стрельбы. После этого нападавшие подожгли здание. По последним сведениям, жертвами атаки стали 83 человека, а свыше 120 пострадали. В числе погибших три ребёнка. Владимиру Путину уже доложили о ходе расследования. В Брянской области был объявлен план "Перехват", после чего там задержали белый Renault, по всей видимости, принадлежавший злоумышленникам.