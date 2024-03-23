Глава ФСБ доложил Путину о задержании 4 террористов, напавших на "Крокус"

Директор ФСБ Александр Бортников доложил президенту РФ Владимиру Путину о задержании 11 человек, среди них — четверо террористов, причастных в теракту в "Крокус сити холле". Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

"Директор ФСБ России Александр Бортников доложил президенту Владимиру Путину о задержании 11 человек, в том числе 4 террористов, непосредственно участвовавших в осуществлении теракта в "Крокус сити холле", — отметили в пресс-службе.