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23 марта, 06:13

Опубликован обновлённый список пострадавших в результате теракта в "Крокусе", там 121 человек

Пять человек скончались уже в больницах после теракта в "Крокусе"

Минздрав Подмосковья опубликовал обновлённый список пострадавших в результате теракта в "Крокус сити холле". Так, согласно этим данным, почти в 20 больницах и на амбулаторном лечении находится 121 человек, среди которых трое детей 7, 8 и 11 лет.

Также, судя по списку, пятеро пациентов скончались уже в больницах, среди них трое детей и двое взрослых мужчин.

Информации о пропавшем при теракте в "Крокусе" участнике группы "Пикник" нет до сих пор
Информации о пропавшем при теракте в "Крокусе" участнике группы "Пикник" нет до сих пор

Напомним, что вечером 22 марта в Crocus City Hall ("Крокус сити холл") произошёл теракт перед концертом группы "Пикник". Несколько человек ворвались в здание и открыли стрельбу по людям, потом подожгли помещение. Здание охватило огнём, начала рушиться крыша. В результате трагедии погибло не менее 60 человек. Всё, что известно о теракте, читайте здесь.

Паника и выстрелы: Девушка записала эмоциональное видео первых минут стрельбы в "Крокусе"
Паника и выстрелы: Девушка записала эмоциональное видео первых минут стрельбы в "Крокусе"
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Life.ru

Александра Вишнякова
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