Опубликован обновлённый список пострадавших в результате теракта в "Крокусе", там 121 человек
Пять человек скончались уже в больницах после теракта в "Крокусе"
Минздрав Подмосковья опубликовал обновлённый список пострадавших в результате теракта в "Крокус сити холле". Так, согласно этим данным, почти в 20 больницах и на амбулаторном лечении находится 121 человек, среди которых трое детей 7, 8 и 11 лет.
Также, судя по списку, пятеро пациентов скончались уже в больницах, среди них трое детей и двое взрослых мужчин.
Напомним, что вечером 22 марта в Crocus City Hall ("Крокус сити холл") произошёл теракт перед концертом группы "Пикник". Несколько человек ворвались в здание и открыли стрельбу по людям, потом подожгли помещение. Здание охватило огнём, начала рушиться крыша. В результате трагедии погибло не менее 60 человек. Всё, что известно о теракте, читайте здесь.
Life.ru