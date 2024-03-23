Опубликован обновлённый список пострадавших в результате теракта в "Крокусе", там 121 человек

Минздрав Подмосковья опубликовал обновлённый список пострадавших в результате теракта в "Крокус сити холле". Так, согласно этим данным, почти в 20 больницах и на амбулаторном лечении находится 121 человек, среди которых трое детей 7, 8 и 11 лет.