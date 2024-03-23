Информации о пропавшем при теракте в "Крокусе" участнике группы "Пикник" нет до сих пор

Информации о местонахождении ранее пропавшего после случившегося 22 марта в подмосковном "Крокус сити холле" теракта участника группы "Пикник" до сих пор нет. Об этом в интервью газете "Известия" рассказал директор музыкального коллектива Юрий Чернышевский.