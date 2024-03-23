Информации о пропавшем при теракте в "Крокусе" участнике группы "Пикник" нет до сих пор
"Известия": Информации о пропавшем после теракта участнике группы "Пикник" нет
Группа "Пикник". Обложка © Telegram / "Пикник"
Информации о местонахождении ранее пропавшего после случившегося 22 марта в подмосковном "Крокус сити холле" теракта участника группы "Пикник" до сих пор нет. Об этом в интервью газете "Известия" рассказал директор музыкального коллектива Юрий Чернышевский.
"Директор "Пикника" сообщил нам, что информации о пропавшем участнике группы до сих пор нет", — пишет издание.
Напомним, вечером 22 марта в Красногорске в Crocus City Hall произошла стрельба. После этого в здании случился пожар, начала рушиться крыша. Как потом передала пресс-служба Следственного комитета РФ, в результате произошедшего погибло более 60 человек. Помимо того, Life.ru писал, что музыканты группы "Пикник" не пострадали в ходе стрельбы в "Крокус сити холле", где в этот день в 20:00 должен был начаться их концерт. Позже рок-группа дала официальный комментарий по поводу вооружённого нападения и подтвердила информацию о том, что никто не пострадал. Однако впоследствии директор музыкального коллектива Юрий Чернышевский заявил, что "Пикник" не может связаться с одним из участников группы.