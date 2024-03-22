Музыканты группы "Пикник" прокомментировали теракт в "Крокусе"

Рок-группа "Пикник", перед концертом которой в подмосковном "Крокус сити холле" произошёл чудовищный теракт, дала официальный комментарий по поводу вооружённого нападения. Музыканты сообщили, что из участников коллектива никто не пострадал.

"Сегодня в "Крокус сити холле" произошла трагедия, масштаба которой мы пока не можем оценить. Мы следим за новостями в ожидании официальной информации. Музыканты и менеджмент группы живы и находятся в безопасности", — говорится в сообщении, опубликованном в официальном телеграм-канале группы.