Музыканты группы "Пикник" прокомментировали теракт в "Крокусе"
"Пикник": Участники коллектива не пострадали в результате теракта в "Крокусе"
Рок-группа "Пикник", перед концертом которой в подмосковном "Крокус сити холле" произошёл чудовищный теракт, дала официальный комментарий по поводу вооружённого нападения. Музыканты сообщили, что из участников коллектива никто не пострадал.
"Сегодня в "Крокус сити холле" произошла трагедия, масштаба которой мы пока не можем оценить. Мы следим за новостями в ожидании официальной информации. Музыканты и менеджмент группы живы и находятся в безопасности", — говорится в сообщении, опубликованном в официальном телеграм-канале группы.
Напомним, что вечером 22 марта в Crocus City Hall ("Крокус сити холл") произошла стрельба перед концертом группы "Пикник". По предварительным данным, пять человек ворвались в здание и открыли стрельбу по людям, потом устроили пожар. Здание охватило огнём, начала рушиться крыша. По последним данным, погибло 40 человек, более ста — ранены. Возбуждено уголовное дело о теракте. Президенту Владимиру Путину доложили о теракте, он дал необходимые указания в связи с трагедией.
Life.ru