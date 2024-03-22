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22 марта, 19:14

СК РФ возбудил уголовное дело о теракте после стрельбы в "Крокусе"

Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте после стрельбы в Crocus City Hall. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

Обстановка у "Крокуса", где произошла стрельба. Видео © Life.ru

"По факту происшествия в концертном зале "Крокус сити холл" Главным Следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 205 УК РФ (террористический акт)", — говорится в сообщении.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа центрального аппарата СК России.

Life.ru публикует видео обстановки у Crocus City Hall, где произошла стрельба
Life.ru публикует видео обстановки у Crocus City Hall, где произошла стрельба

Напомним, вечером 22 марта в подмосковном Crocus City Hall ("Крокус сити холл") произошла стрельба: перед концертом рок-группы "Пикник" вооружённые лица ворвались в зал и открыли огонь, после чего устроили пожар. На данный момент здание площадки охвачено огнём, там начала рушиться крыша. По последним данным, в результате теракта погибло минимум десять человек, ещё десятки ранены. ФСБ уже прокомментировала инцидент.

Обложка ©

ТАСС / Владимир Гердо

Никита Никонов
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