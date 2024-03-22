Life.ru публикует видео обстановки у Crocus City Hall, где произошла стрельба
Над зданием Crocus City Hall в Красногорске летает большое число пожарных вертолётов, которые борются с возгоранием на крыше. В распоряжении Life.ru оказались кадры с места событий.
Обстановка у Crocus City Hall в Красногорске, где произошла стрельба. Видео © Life.ru
Сейчас здание концертного зала оцеплено, рядом дежурит множество карет скорой помощи и полицейских. Известно, что ГИБДД усиливают огневой поддержкой, территория вокруг Crocus City Hall перекрыта. Силовики пошли на штурм здания, где забаррикадировались террористы.
Как писал Life.ru, в "Крокус сити холле" произошла стрельба перед концертом группы "Пикник", на который были раскуплены все билеты. Предварительно, пять человек ворвались в здание и открыли стрельбу по людям, после чего устроили пожар. Сейчас здание охвачено огнём, начала рушиться крыша. По последним данным, погибло как минимум 10 человек, десятки ранены. Подмосковные власти создали оперштаб, на место выехал губернатор Андрей Воробьёв. К "Крокус сити холлу" направили автобусы для эвакуации людей.
Life.ru