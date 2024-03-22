На концерт "Пикника" были проданы все билеты
На концерте "Пикника" в Crocus City Hall, где произошла стрельба, был солд-аут
Группа "Пикник". Обложка © ТАСС / Шамуков Руслан
На концерт "Пикника" в Crocus City Hall, где произошла стрельба, раскупили все билеты. Об этом группа сообщила вечером 20 марта в своём сообществе в VK.
Скриншот из группы "Пикника" в VK о солд-ауте на концерте в Crocus City Hall, где 22 марта произошла стрельба. Фото © VK / Группа "Пикник"
"Билеты на оба концерта в "Крокус сити холле" закончились", — говорится в сообщении.
Напомним, сегодня вечером, 22 марта, в Crocus City Hall ("Крокус сити холл") произошла стрельба перед концертом группы "Пикник". Предварительно, пять человек ворвались в здание и открыли стрельбу по людям, после чего устроили пожар. Сейчас здание охвачено огнём, начала рушиться крыша. По последним данным, погибло как минимум 10 человек, десятки ранены. Подмосковные власти создали оперштаб, на место выехал губернатор Андрей Воробьёв. К зданию направили автобусы для эвакуации людей.