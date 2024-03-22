Десятки погибших и раненых, здание в огне: Что известно о стрельбе в "Крокусе" на данный момент

Вечером в пятницу, 22 марта, в Красногорске произошла стрельба в здании Crocus City Hall. Life.ru рассказывает, что известно на данный момент.

Трагедия произошла перед концертом группы "Пикник", который должен был начаться в 20:00. Первые сообщения о стрельбе появились в 20:10. В Crocus City Hall ворвались неизвестные, предварительно, с автоматами и начали стрелять во всех, кто попадался им на пути. Сообщалось, что после этого они устроили в здании пожар — у Crocus City Hall начала рушиться кровля. На место происшествия выдвинулись московские СОБР и ОМОН, а также пожарные.

Первые секунды атаки на посетителей Crocus City Hall. Видео © Telegram / Mash

В результате ЧП по меньшей мере 10 человек погибли и десятки пострадали. При этом, по некоторым данным, число жертв может достигать 40. Точной информации пока нет. На место уже выехал губернатор Московской области Андрей Воробьёв. В связи с произошедшим создан оперативный штаб. Мэр Москвы Сергей Собянин отдал распоряжение оказать всю необходимую помощь всем, кто пострадал в Crocus City Hall.

Москвичка сняла, как горит Crocus City Hall, где произошла стрельба. Видео © Telegram / SHOT