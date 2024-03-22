"Ужасающее нападение": МИД Германии выразил соболезнования родным жертв теракта в "Крокусе"
МИД Германии выразил соболезнования семьям погибших в теракте в "Крокусе"
В МИД Германии выразили соболезнования родным жертв теракта в Crocus City Hall в подмосковном Красногорске. В дипведомстве заявили, что кадры ужасающего нападения на невинных людей кошмарны.
"Необходимо быстро выяснить предысторию. Наши глубочайшие соболезнования семьям погибших", — заявили в немецком Министерстве иностранных дел.
Как сообщал Life.ru, вечером 22 марта в Crocus City Hall ("Крокус сити холл") произошла стрельба перед концертом группы "Пикник". По предварительным данным, пять человек ворвались в здание и открыли стрельбу по людям, потом устроили пожар. Здание охватило огнём, начала рушиться крыша. По последним данным, погибло 40 человек, более ста — ранены. Возбуждено уголовное дело о теракте.
Life.ru