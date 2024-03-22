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22 марта, 19:47

"Ужасающее нападение": МИД Германии выразил соболезнования родным жертв теракта в "Крокусе"

МИД Германии выразил соболезнования семьям погибших в теракте в "Крокусе"

В МИД Германии выразили соболезнования родным жертв теракта в Crocus City Hall в подмосковном Красногорске. В дипведомстве заявили, что кадры ужасающего нападения на невинных людей кошмарны.

"Необходимо быстро выяснить предысторию. Наши глубочайшие соболезнования семьям погибших", — заявили в немецком Министерстве иностранных дел.

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Как сообщал Life.ru, вечером 22 марта в Crocus City Hall ("Крокус сити холл") произошла стрельба перед концертом группы "Пикник". По предварительным данным, пять человек ворвались в здание и открыли стрельбу по людям, потом устроили пожар. Здание охватило огнём, начала рушиться крыша. По последним данным, погибло 40 человек, более ста — ранены. Возбуждено уголовное дело о теракте.

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Life.ru

Никита Никонов
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