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Криминал

В результате теракта в Crocus City Hall погибло 40 человек

22 марта, 19:18
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Crocus City Hall после теракта. Фото © Life.ru

Crocus City Hall после теракта. Фото © Life.ru

По предварительным данным, в результате теракта в комплексе "Крокус сити холл" 40 человек погибли и более 100 пострадали. Такие данные приводит ФСБ.

"По предварительным данным, в результате теракта в комплексе "Крокус сити холл" 40 человек погибли и более 100 пострадали", — сказали там.

Спецслужбы работают на месте, помощь раненым оказывается.

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Напомним, трагедия произошла перед концертом группы "Пикник", который должен был начаться в 20:00. Первые сообщения о стрельбе появились в 20:10. В Crocus City Hall ворвались неизвестные с автоматами и начали стрелять во всех, кто попадался им на пути. После этого они устроили в здании пожар, сейчас Crocus City Hall горит, крыша комплекса рушится. На месте правоохранители и скорые. Меры безопасности усилены, развлекательные мероприятия в Москве, Подмосковье и других регионах отменяются.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
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