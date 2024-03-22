В результате теракта в Crocus City Hall погибло 40 человек
Crocus City Hall после теракта. Фото © Life.ru
По предварительным данным, в результате теракта в комплексе "Крокус сити холл" 40 человек погибли и более 100 пострадали. Такие данные приводит ФСБ.
"По предварительным данным, в результате теракта в комплексе "Крокус сити холл" 40 человек погибли и более 100 пострадали", — сказали там.
Спецслужбы работают на месте, помощь раненым оказывается.
Напомним, трагедия произошла перед концертом группы "Пикник", который должен был начаться в 20:00. Первые сообщения о стрельбе появились в 20:10. В Crocus City Hall ворвались неизвестные с автоматами и начали стрелять во всех, кто попадался им на пути. После этого они устроили в здании пожар, сейчас Crocus City Hall горит, крыша комплекса рушится. На месте правоохранители и скорые. Меры безопасности усилены, развлекательные мероприятия в Москве, Подмосковье и других регионах отменяются.