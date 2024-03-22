"Выбили отверстие в стене": Очевидец рассказал, как смог выбраться из охваченного огнём "Крокуса"
Девять человек спаслись из "Крокуса" через коммуникации
Очевидец, находившийся в подмосковном Crocus City Hall ("Крокус сити холл"), где в пятницу, 22 марта, неизвестные открыли стрельбу, рассказал, что группе людей удалось выбраться благодаря выходу к коммуникациям. По его словам, после начала пожара люди пробили стену, спустились по проводам вниз, тем самым открыв дорогу к служебному помещению, откуда их спасли пожарные.
Очевидец рассказал, как группе людей удалось выбраться из "Крокуса" Видео © Life.ru
"Ждали концерта, собирались люди, послышались хлопки, стрельба, дым пошёл. Люди побежали кто куда, было непонятно, куда идти. Мы сначала остались в туалете, потому что была толпа, потом погас свет, задымление было, мы выбили отверстие в стене, вышли в коммуникации, там было немного воздуха, и выбили ещё одну дырку, спустили человека", — рассказал очевидец Life.ru.
Он отметил, что когда пожарные помогали пострадавшим выходить на улицу, звуки выстрелов были всё ещё слышны. По его словам, кто-то из спасателей обсуждал возможность штурма здания.
"Там всё темно, всё шумит, периодически бахает. Когда выходил, слышал, что будет штурм", — добавил очевидец.
Напомним, вечером 22 марта в Crocus City Hall ("Крокус сити холл") произошла стрельба перед концертом группы "Пикник". Погибло минимум 10 человек, ещё десятки пострадали. Здание охвачено огнём, начала рушиться крыша. На место ЧП выехал губернатор Андрей Воробьёв. ФСБ выпустила заявление по стрельбе.
Life.ru