"Выбили отверстие в стене": Очевидец рассказал, как смог выбраться из охваченного огнём "Крокуса"

Очевидец, находившийся в подмосковном Crocus City Hall ("Крокус сити холл"), где в пятницу, 22 марта, неизвестные открыли стрельбу, рассказал, что группе людей удалось выбраться благодаря выходу к коммуникациям. По его словам, после начала пожара люди пробили стену, спустились по проводам вниз, тем самым открыв дорогу к служебному помещению, откуда их спасли пожарные.

Очевидец рассказал, как группе людей удалось выбраться из "Крокуса" Видео © Life.ru

"Ждали концерта, собирались люди, послышались хлопки, стрельба, дым пошёл. Люди побежали кто куда, было непонятно, куда идти. Мы сначала остались в туалете, потому что была толпа, потом погас свет, задымление было, мы выбили отверстие в стене, вышли в коммуникации, там было немного воздуха, и выбили ещё одну дырку, спустили человека", — рассказал очевидец Life.ru.

Он отметил, что когда пожарные помогали пострадавшим выходить на улицу, звуки выстрелов были всё ещё слышны. По его словам, кто-то из спасателей обсуждал возможность штурма здания.