Есть погибшие и раненые: ФСБ выпустила заявление по стрельбе в Crocus City Hall

Напомним, трагедия произошла перед концертом группы "Пикник", который должен был начаться в 20:00. Первые сообщения о стрельбе появились в 20:10. В Crocus City Hall ворвались неизвестные, предварительно, с автоматами, и начали стрелять во всех, кто попадался им на пути. По предварительным данным, погибло минимум 10 человек. Сообщалось, что после этого они устроили в здании пожар, сейчас Crocus City Hall горит, пожарные спасают людей. На месте правоохранители и скорые. На место также выехал губернатор Московской области Андрей Воробьёв. В связи с произошедшим создан оперативный штаб.