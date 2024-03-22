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22 марта, 18:32
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Есть погибшие и раненые: ФСБ выпустила заявление по стрельбе в Crocus City Hall

ФСБ: Силовые службы предпринимают все меры из-за стрельбы в Crocus City Hall

Обстановка после стрельбы в Crocus City Hall. Фото © Life.ru

Обстановка после стрельбы в Crocus City Hall. Фото © Life.ru

Федеральная служба безопасности выпустила сообщение о ситуации со стрельбой в концертном зале Crocus City Hall в Подмосковье. Специальные силовые ведомства предпринимают все необходимые меры в связи с происходящим в "Крокусе".

Там также добавили, что в результате стрельбы есть погибшие и пострадавшие.

"По предварительным данным, перед началом концерта российской музыкальной группы в комплексе "Крокус сити холл" началась стрельба. Возник пожар. Специальные силовые ведомства предпринимают все необходимые меры", — говорится в сообщении.

Десятки погибших и раненых, здание в огне: Что известно о теракте в "Крокусе" на данный момент
Десятки погибших и раненых, здание в огне: Что известно о теракте в "Крокусе" на данный момент

Напомним, трагедия произошла перед концертом группы "Пикник", который должен был начаться в 20:00. Первые сообщения о стрельбе появились в 20:10. В Crocus City Hall ворвались неизвестные, предварительно, с автоматами, и начали стрелять во всех, кто попадался им на пути. По предварительным данным, погибло минимум 10 человек. Сообщалось, что после этого они устроили в здании пожар, сейчас Crocus City Hall горит, пожарные спасают людей. На месте правоохранители и скорые. На место также выехал губернатор Московской области Андрей Воробьёв. В связи с произошедшим создан оперативный штаб.

Александра Вишнякова
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