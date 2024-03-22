Воробьёв выехал на место ЧП в Crocus City Hall, создан оперштаб
К концертному залу Crocus City Hall в Красногорске, где произошла стрельба, выехал губернатор Московской области Андрей Воробьёв. В связи с произошедшим создан оперативный штаб.
Видео со звуками стрельбы в Crocus City Hall перед концертом группы "Пикник". Видео © SHOT
"Выехал на место. Создан оперативный штаб. Все подробности позже", — написал Воробьёв в телеграм-канале.
Ранее Life.ru сообщал, что в "Крокус сити холле" произошла стрельба перед концертом группы "Пикник". По меньшей мере 10 человек погибли и десятки пострадали. В настоящее время здание охвачено огнём.
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