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22 марта, 17:53
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Стрелки с автоматами из "Крокуса" попали на видео

Появились кадры начала стрельбы в Crocus City Hall

Появились кадры начала стрельбы в Crocus City Hall в Красногорске. На видео, которое опубликовал телеграм-канал Mash, видно, что нападавших как минимум двое, они стреляют во всех, кто попадается им на пути. В настоящее время здание охвачено огнём.

Первые секунды атаки на посетителей Crocus City Hall. Видео © Telegram / Mash

Ранее Life.ru сообщал, что в Crocus City Hall произошла стрельба перед концертом группы "Пикник". Прямо сейчас люди бегут в панике с места происшествия. По меньшей мере 10 человек погибли и десятки пострадали.

Обложка ©

Telegram / Mash

Наталья Исакова
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