Смерть за смерть: Медведев пообещал террористам из "Крокуса" возмездие
Медведев заявил, что причастные к теракту в "Крокусе" будут найдены и уничтожены
Все причастные к теракту в подмосковном "Крокус сити холле", в том числе "идейные вдохновители" этого злодеяния, должны быть найдены и безжалостно уничтожены. Об этом написал в своём телеграм-канале заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
Семьям погибших в теракте он принёс искренние соболезнования, близким пострадавших пожелал душевных сил. Ну а причастным к теракту напомнил о принципе "смерть за смерть".
"Террористы понимают только ответный террор. Никакие суды и расследования не помогут, если силе не противопоставить силу, а смертям — тотальные казни террористов и репрессии против их семей", — написал Медведев, сославшись на мировой опыт.
Если будет установлено, что террористы связаны с киевским режимом, добавил политик, уничтожены будут все виновные, включая официальных лиц государства.
Как сообщал Life.ru, вечером 22 марта в Crocus City Hall ("Крокус сити холл") произошла стрельба перед концертом группы "Пикник". По предварительным данным, пять человек ворвались в здание и открыли стрельбу по людям, потом устроили пожар. Здание охватило огнём, начала рушиться крыша. По последним данным, погибло 40 человек, более ста — ранены. Возбуждено уголовное дело о теракте.