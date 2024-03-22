Смерть за смерть: Медведев пообещал террористам из "Крокуса" возмездие

Все причастные к теракту в подмосковном "Крокус сити холле", в том числе "идейные вдохновители" этого злодеяния, должны быть найдены и безжалостно уничтожены. Об этом написал в своём телеграм-канале заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Семьям погибших в теракте он принёс искренние соболезнования, близким пострадавших пожелал душевных сил. Ну а причастным к теракту напомнил о принципе "смерть за смерть".

"Террористы понимают только ответный террор. Никакие суды и расследования не помогут, если силе не противопоставить силу, а смертям — тотальные казни террористов и репрессии против их семей", — написал Медведев, сославшись на мировой опыт.