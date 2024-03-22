Путин дал необходимые указания в связи с терактом в "Крокус сити холле"

Главе государства Владимиру Путину было доложено о стрельбе в подмосковном "Крокус сити холле" в первые минуты после её начала. Об этом журналистам рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"В первые минуты произошедшего в "Крокус сити холле" президенту было доложено о начале стрельбы. Президент постоянно получает доклады по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах", — сообщил Песков и добавил, что Путиным были даны все необходимые указания.