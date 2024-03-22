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22 марта, 19:49

Путин дал необходимые указания в связи с терактом в "Крокус сити холле"

Песков: Путину доложили о теракте в "Крокусе", он дал необходимые указания

Главе государства Владимиру Путину было доложено о стрельбе в подмосковном "Крокус сити холле" в первые минуты после её начала. Об этом журналистам рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"В первые минуты произошедшего в "Крокус сити холле" президенту было доложено о начале стрельбы. Президент постоянно получает доклады по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах", — сообщил Песков и добавил, что Путиным были даны все необходимые указания.

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Как сообщал Life.ru, вечером 22 марта в Crocus City Hall ("Крокус сити холл") произошла стрельба перед концертом группы "Пикник". По предварительным данным, пять человек ворвались в здание и открыли стрельбу по людям, потом устроили пожар. Здание охватило огнём, начала рушиться крыша. По последним данным, погибло 40 человек, более ста — ранены. Возбуждено уголовное дело о теракте.

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Life.ru

Оксана Попова
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