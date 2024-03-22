Опубликовано видео эвакуации из Crocus City Hall, где произошла стрельба

Из концертного зала Crocus City Hall в подмосковном Красногорске, где этим вечером произошла стрельба, эвакуируют людей. Соответствующее видео публикует SHOT .

Эвакуация из Crocus City Hall, где произошла стрельба. Видео © Telegram / SHOT

На кадрах, опубликованных телеграм-каналом, люди оперативно спускаются по лестницам. На место направились полиция и скорая.