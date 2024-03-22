Опубликовано видео эвакуации из Crocus City Hall, где произошла стрельба
Из концертного зала Crocus City Hall в подмосковном Красногорске, где этим вечером произошла стрельба, эвакуируют людей. Соответствующее видео публикует SHOT.
Эвакуация из Crocus City Hall, где произошла стрельба. Видео © Telegram / SHOT
На кадрах, опубликованных телеграм-каналом, люди оперативно спускаются по лестницам. На место направились полиция и скорая.
Как сообщал Life.ru, стрельба в Crocus City Hall произошла перед концертом группы "Пикник". Люди бежали в панике с места происшествия. По предварительным данным, погибли минимум десять человек, много пострадавших. В "Крокусе" после стрельбы начался пожар.
Telegram / SHOT