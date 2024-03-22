Кровля Crocus City Hall, где произошёл теракт, начала рушиться
Кровля Crocus City Hall начала рушиться. Обложка © Life.ru
Кровля Crocus City Hall ("Крокус сити холл") в Красногорске, где сегодня вечером произошёл теракт, начала рушиться. Видео с места оказалось в распоряжении Life.ru.
Кровля Crocus City Hall начала рушиться. Видео © Life.ru
На кадрах запечатлено полыхающее здание, из которого вырываются языки пламени. Издалека видны чёрные столбы дыма и огненные искры, слышны сирены. Сообщается, что для тушения направлены вертолёты. На месте, судя по видео, находится десяток машин экстренных служб, пожарные борются с огнём.
Как сообщал Life.ru, в подмосковном Crocus City Hall ("Крокус сити холл") вечером 22 марта началась стрельба: перед концертом рок-группы "Пикник" вооружённые боевики ворвались в зал и открыли огонь, а затем устроили пожар. Сейчас здание площадки охвачено огнём, начала рушиться крыша. По последней информации, погибло как минимум 40 человек, более 100 пострадали. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо отметил, что цель теракта — запугать россиян.