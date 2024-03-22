Кровля Crocus City Hall, где произошёл теракт, начала рушиться

Кровля Crocus City Hall ("Крокус сити холл") в Красногорске, где сегодня вечером произошёл теракт, начала рушиться. Видео с места оказалось в распоряжении Life.ru.

На кадрах запечатлено полыхающее здание, из которого вырываются языки пламени. Издалека видны чёрные столбы дыма и огненные искры, слышны сирены. Сообщается, что для тушения направлены вертолёты. На месте, судя по видео, находится десяток машин экстренных служб, пожарные борются с огнём.