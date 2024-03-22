Из петербургского "Севкабеля" эвакуируют людей на фоне стрельбы в "Крокусе"
В Санкт-Петербурге экстренно прервали концерт в зале "Севкабель" на фоне произошедшего теракта в Crocus City Hall в Красногорске. Сейчас людей эвакуируют, сообщил Mash на Мойке.
Кроме того, в торговых центрах "Невский центр" и "Галерея" также проходит эвакуация.
Напомним, в Красногорске в Crocus City Hall ("Крокус сити холл") началась стрельба: перед концертом рок-группы "Пикник" вооружённые боевики ворвались в зал и открыли огонь, после чего устроили пожар. Сейчас здание площадки охвачено огнём, начала рушиться крыша. По последней информации, погибло как минимум 40 человек, более 100 пострадали.
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