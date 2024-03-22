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22 марта, 19:22

Сальдо: Цель теракта в "Крокусе" — запугать жителей России

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо назвал варварским терактом трагедию в подмосковном "Крокус сити холле" и выразил искренние соболезнования жителям Москвы и Подмосковья. Такой пост появился в его телеграм-канале.

"Нет сомнений, что это чётко спланированный акт терроризма, цель которого — запугать жителей России. Выражаю искренние соболезнования жителям Москвы и Подмосковья. Херсонская область скорбит вместе с вами", — написал он.

Ранее губернатор другого многострадального российского региона — Курской области — Роман Старовойт выразил соболезнования в связи с трагедией в подмосковном Crocus City Hall. Он уверен, что виновные и причастные к этому "чудовищному деянию понесут заслуженное наказание".

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Как сообщал Life.ru, вечером 22 марта в Crocus City Hall ("Крокус Сити Холл") произошла стрельба перед концертом группы "Пикник". По предварительным данным, пять человек ворвались в здание и открыли стрельбу по людям, потом устроили пожар. Здание охватило огнём, начала рушиться крыша. По последним данным, погибли 40 человек, более ста — ранены. Возбуждено уголовное дело о теракте.

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Life.ru

Марина Калегина
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