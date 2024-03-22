Сальдо: Цель теракта в "Крокусе" — запугать жителей России

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо назвал варварским терактом трагедию в подмосковном "Крокус сити холле" и выразил искренние соболезнования жителям Москвы и Подмосковья. Такой пост появился в его телеграм-канале.

"Нет сомнений, что это чётко спланированный акт терроризма, цель которого — запугать жителей России. Выражаю искренние соболезнования жителям Москвы и Подмосковья. Херсонская область скорбит вместе с вами", — написал он.