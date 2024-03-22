"Трусы и ничтожества": Кадыров призвал жестоко наказать причастных к теракту в "Крокусе"
Кадыров: Меры против террористов должны быть самыми жёсткими и суровыми
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров выразил соболезнования семьям пострадавших во время стрельбы в "Крокус сити холле" вечером 22 марта. По его словам, меры наказания для террористов должны быть самыми жёсткими и суровыми.
"Выражаю свои искренние соболезнования всем родным и близким пострадавших в результате гнусного теракта в "Крокус сити холле" в Москве. Этот трагический инцидент причинил невосполнимую утрату и боль многим людям, и мы разделяем ваше горе и скорбь в этот тяжёлый момент", — написал Кадыров в своём телеграм-канале.
Кроме того, глава Чечни осудил акты насилия, жестокости и безрассудства, направленные против мирных граждан. По его словам, такие преступления могут совершить только "трусы и ничтожества, которые смелы только перед беззащитными и невооружёнными людьми, женщинами, детьми".
Напомним, стрельба в "Крокус сити холле" произошла сегодня перед концертом группы "Пикник". По предварительным данным, пять боевиков ворвались в здание и открыли стрельбу по людям, после чего устроили поджог. Сейчас здание охвачено огнём, начала рушиться крыша. По последней информации, минимум 10 человек погибли, десятки ранены. Подмосковные власти создали оперштаб, на место выехал губернатор Андрей Воробьёв. К "Крокус сити холлу" направили автобусы для эвакуации людей.
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