"Трусы и ничтожества": Кадыров призвал жестоко наказать причастных к теракту в "Крокусе"

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров выразил соболезнования семьям пострадавших во время стрельбы в "Крокус сити холле" вечером 22 марта. По его словам, меры наказания для террористов должны быть самыми жёсткими и суровыми.

"Выражаю свои искренние соболезнования всем родным и близким пострадавших в результате гнусного теракта в "Крокус сити холле" в Москве. Этот трагический инцидент причинил невосполнимую утрату и боль многим людям, и мы разделяем ваше горе и скорбь в этот тяжёлый момент", — написал Кадыров в своём телеграм-канале.