К "Крокус сити холлу" направили автобусы для эвакуации людей
К зданию Crocus City Hall в Красногорске, где произошла стрельба, направлено десять автобусов особо большого класса Мосгортранса для эвакуации людей. В случае необходимости их число будет увеличено, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.
"Автобусы будут продолжать работать на месте столько, сколько этого потребует сложившаяся ситуация. Их работу на месте координируют сотрудники службы безопасности движения", — говорится в сообщении.
Расположенная возле Crocus City Hall станция метро "Мякинино" работает в штатном режиме, добавили в Дептрансе.
Как писал Life.ru, в Crocus City Hall ("Крокус сити холл") произошла стрельба перед концертом группы "Пикник". Предварительно, пять человек ворвались в здание и открыли стрельбу по людям, после чего устроили пожар. Сейчас здание охвачено огнём, начала рушиться крыша. По последним данным, погибло как минимум 10 человек, десятки ранены. Подмосковные власти создали оперштаб, на место выехал губернатор Андрей Воробьёв.
TACC / Ирина Вельматова