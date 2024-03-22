Несколько террористов забаррикадировались внутри здания Crocus City Hall
SHOT: Несколько террористов забаррикадировались внутри здания Crocus City Hall
Несколько террористов забаррикадировались внутри здания Crocus City Hall / Обложка © SHOT
Несколько террористов забаррикадировалась в здании концертного зала Crocus City Hall в подмосковном Красногорске, где произошла стрельба. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
Как писал Life.ru, в Crocus City Hall ("Крокус сити холл") произошла стрельба перед концертом группы "Пикник". Предварительно, 5 человек ворвались в здание и открыли стрельбу по людям, после чего устроили пожар. Сейчас здание охвачено огнём, начала рушиться крыша. По последним данным, погибло как минимум 10 человек, десятки ранены. Подмосковные власти создали оперштаб, на место выехал губернатор Андрей Воробьёв.