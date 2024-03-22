Строго 18+: Появилось видео расстрела посетителей "Крокуса"
SHOT опубликовал видео расстрела посетителей подмосковного "Крокуса"
Расстрел посетителей подмосковного Crocus City Hall ("Крокус Сити Холла"), пришедших на концерт группы "Пикник". Очень жёсткое видео опубликовал телеграм-канал SHOT.
Строго 18+. Расстрел посетителей подмосковного "Крокуса". Видео © Telegram / SHOT
На кадрах пятеро вооружённых человек стреляют из автоматов в упор в людей, загнанных в угол. Перед этим на видео слышны крики. По данным Mash, погибли не меньше 15 человек. Точные данные уточняются.
Как писал Life.ru, в Crocus City Hall ("Крокус Сити Холл") произошла стрельба перед концертом группы "Пикник". После рассрела зрителей преступники устроили пожар, здание охвачено огнём, начала рушиться крыша. Подмосковные власти создали оперштаб, на место выехал губернатор Андрей Воробьёв.
Telegram / SHOT