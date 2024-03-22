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22 марта, 18:03
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"Бог отвёл!": Москвичка опоздала на концерт в "Крокусе" и спасла себе жизнь, не попав под стрельбу

SHOT: Женщина не погибла при стрельбе в "Крокусе", опоздав на концерт

Москвичка спасла себе жизнь опозданием на концерт в подмосковном Crocus City Hall. Женщина планировала посетить выступление группы "Пикник". После стрельбы в здании она поняла, как ей повезло, сообщает SHOT.

Москвичка сняла, как горит Crocus City Hall, где произошла стрельба. Видео © Telegram / SHOT

"Посмотри, как он горит! Там внутри люди, которые успели прийти на концерт! А мы не успели. Мы опоздали на 15 минут. Представляешь, как меня Бог отвёл?", — сказала автор видео, опубликованного в телеграм-канале.

На кадрах с крыши здания валит дым и видны языки пламени. В настоящее время здание охвачено огнём.

Стрелки с автоматами из "Крокуса" попали на видео
Стрелки с автоматами из "Крокуса" попали на видео

Ранее Life.ru писал, что в Crocus City Hall ("Крокус сити холл") произошла стрельба перед концертом группы "Пикник". По меньшей мере 10 человек погибли и десятки пострадали.

Обложка ©

Telegram / SHOT

Никита Осипов
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