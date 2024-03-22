"Бог отвёл!": Москвичка опоздала на концерт в "Крокусе" и спасла себе жизнь, не попав под стрельбу

Москвичка спасла себе жизнь опозданием на концерт в подмосковном Crocus City Hall. Женщина планировала посетить выступление группы "Пикник". После стрельбы в здании она поняла, как ей повезло, сообщает SHOT .

"Посмотри, как он горит! Там внутри люди, которые успели прийти на концерт! А мы не успели. Мы опоздали на 15 минут. Представляешь, как меня Бог отвёл?", — сказала автор видео, опубликованного в телеграм-канале.