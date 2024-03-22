Захарова призывает мировое сообщество осудить теракт в "Крокус сити холле"

Всё мировое сообщество должно осудить трагические события в "Крокус сити холле" в Подмосковье. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По её словам, в МИД поступают звонки из разных стран мира. Граждане выражают соболезнования в связи со страшной трагедией и "решительно осуждают этот кровавый теракт, происходящий на глазах у всего человечества".