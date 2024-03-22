Захарова призывает мировое сообщество осудить теракт в "Крокус сити холле"
Всё мировое сообщество должно осудить трагические события в "Крокус сити холле" в Подмосковье. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Всё мировое сообщество обязано осудить это чудовищное преступление!" — написала дипломат в телеграм-канале.
По её словам, в МИД поступают звонки из разных стран мира. Граждане выражают соболезнования в связи со страшной трагедией и "решительно осуждают этот кровавый теракт, происходящий на глазах у всего человечества".
Как писал Life.ru, в "Крокус сити холле" произошла стрельба перед концертом группы "Пикник". Предварительно, пять человек ворвались в здание и открыли стрельбу по людям, после чего устроили пожар. Сейчас здание охвачено огнём, начала рушиться крыша. По последним данным, погибло как минимум 10 человек, десятки ранены. Подмосковные власти создали оперштаб, на место выехал губернатор Андрей Воробьёв. К "Крокус сити холлу" направили автобусы для эвакуации людей.
Life.ru