Глава Курской области выразил соболезнования в связи с трагедией в "Крокусе"
Губернатор Курской области Роман Старовойт выразил соболезнования в связи с трагедией в подмосковном Crocus City Hall. Он уверен, что виновные и причастные к этому "чудовищному деянию понесут заслуженное наказание".
"Ужасная трагедия. Есть пострадавшие и погибшие. От себя лично и от каждого жителя Курской области приношу самые искренние соболезнования родным погибших. Желаем скорейшего выздоровления пострадавшим", — написал Старовойт в телеграм-канале.
Как писал Life.ru, в "Крокус сити холл" произошла стрельба перед концертом группы "Пикник". Предварительно, пять человек ворвались в здание и открыли стрельбу по людям, после чего устроили пожар. Сейчас здание охвачено огнём, начала рушиться крыша. По последним данным, погибло как минимум 10 человек, десятки ранены. Подмосковные власти создали оперштаб, на место выехал губернатор Андрей Воробьёв. К "Крокус сити холлу" направили автобусы для эвакуации людей.
TACC / Вячеслав Прокофьев