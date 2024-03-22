"Почаще бы так": Украинцы поглумились над трагедией в подмосковном "Крокусе"
Украинцы пожелали россиянам в комментариях побольше трагедий, как в "Крокусе"
Здание "Крокус сити холла" в эти минуты, пламя тушат пожарные вертолёты. Обложка © Life.ru
Пока россияне пребывают в ужасе от теракта в подмосковном "Крокус сити холле", украинцы, похоже, ликуют. Так в телеграм-канале украинского нардепа Алексея Гончаренко* появился репост публикации писателя Захара Прилепина о том, как солист группы "Пикник" Эдмунд Шклярский помог бойцам СВО средствами на починку техники. Под этим репостом депутат написал, что, мол, теперь "помогли" зрителям музыканта.
"В мае солист группы "Пикник" помог "бойцам СВО". А в марте в следующем году уже помогли его зрителям. История циклична", — поглумился Гончаренко*.
Кровожадные шуточки от украинских граждан посыпались и в комментариях на страничке "Крокус сити холла". Так пользователь с ником Alina P написала, что концерт ей очень понравился и что ей бы почаще хотелось "так". Вслед за ней Pan Bogdan назвал прекрасными концерт и "фаер-шоу" в конце и подчеркнул, что стрельба и трупы были "будто настоящие".
"Толпа в прямом смысле этого слова горела", — высказался пользователь под ником Дмитронько Дмитронько.
Как сообщал Life.ru, вечером 22 марта в Crocus City Hall ("Крокус сити холл") произошла стрельба перед концертом группы "Пикник". По предварительным данным, пять человек ворвались в здание и открыли стрельбу по людям, потом устроили пожар. Здание охватило огнём, начала рушиться крыша. По последним данным, погибло 40 человек, более ста — ранены. Возбуждено уголовное дело о теракте.
* Внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.