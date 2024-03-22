Аксёнов: В Крыму отменили все массовые мероприятия из-за теракта в "Крокусе"

В Крыму отменены все развлекательные, спортивные и культурно-массовые мероприятия на ближайшие два дня в связи с терактом в "Крокус сити холле", который случился вечером в пятницу, 22 марта. Такое решение приняли власти региона, сообщил глава полуострова Сергей Аксёнов.