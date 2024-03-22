Аксёнов: В Крыму отменили все массовые мероприятия из-за теракта в "Крокусе"
В Крыму отменены все развлекательные, спортивные и культурно-массовые мероприятия на ближайшие два дня в связи с терактом в "Крокус сити холле", который случился вечером в пятницу, 22 марта. Такое решение приняли власти региона, сообщил глава полуострова Сергей Аксёнов.
Он также назвал устроивших атаку на концертный зал бешеными собаками, конец у которых "может быть только один". Аксёнов выразил соболезнования родным и близким погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.
Как сообщал Life.ru, вечером 22 марта в Crocus City Hall ("Крокус сити холл") произошла стрельба перед концертом группы "Пикник". По предварительным данным, пять человек ворвались в здание и открыли стрельбу по людям, потом устроили пожар. Здание охватило огнём, начала рушиться крыша. Погибло как минимум 10 человек, десятки ранены. Подмосковные власти создали оперштаб, на место выехал губернатор Андрей Воробьёв. ФСБ выпустила заявление по стрельбе.
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