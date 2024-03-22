Стало известно, кто ещё выступал в "Крокусе", кроме группы "Пикник"
"Mash на Мойке": Кроме группы "Пикник" в "Крокусе" выступал оркестр "Таврический"
Стало известно, что кроме группы "Пикник" в день теракта в "Крокусе" (Crocus City Hall), 22 марта, выступал ещё один коллектив. Как передаёт телеграм-канал Mash на Мойке, там должен был играть симфонический оркестр Ленинградской области "Таврический".
По данным телеграм-канала, оркестр в настоящее время не знает о состоянии и местонахождения одного из музыкантов. Стоит отметить, что группа "Пикник" в ходе стрельбы не пострадала.
Напомним, вечером 22 марта в Красногорске в Crocus City Hall произошла стрельба перед концертом группы "Пикник". После этого в здании произошёл пожар, начала рушиться крыша. Туда также было направлено более 30 областных и 20 московских бригад скорой помощи. Подмосковные власти создали оперштаб, на место выехал губернатор Андрей Воробьёв. Помимо того, сообщается, что по меньшей мере 10 человек погибли и десятки пострадали при стрельбе в концертном зале. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала всё мировое сообщество осудить трагические события в Подмосковье.
Life.ru