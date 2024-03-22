Стало известно, кто ещё выступал в "Крокусе", кроме группы "Пикник"

Стало известно, что кроме группы "Пикник" в день теракта в "Крокусе" (Crocus City Hall), 22 марта, выступал ещё один коллектив. Как передаёт телеграм-канал Mash на Мойке, там должен был играть симфонический оркестр Ленинградской области "Таврический".