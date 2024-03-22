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22 марта, 18:27
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К "Крокус сити холлу" направили более 50 бригад скорой помощи

Более 30 областных и 20 московских бригад скорой помощи направили к Crocus City Hall ("Крокус сити холл"), где произошла стрельба и начался пожар. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Подмосковья.

"В Красногорск к "Крокус сити холлу" направлено более 30 областных и 20 московских бригад скорой медицинской помощи. Медицинские службы региона готовы оказать необходимую медицинскую помощь всем, кому она потребуется", — сказали в пресс-службе.

Десятки погибших и раненых, здание в огне: Что известно о стрельбе в "Крокусе" на данный момент
Десятки погибших и раненых, здание в огне: Что известно о стрельбе в "Крокусе" на данный момент

Напомним, сегодня в Crocus City Hall ("Крокус сити холл") произошла стрельба перед концертом группы "Пикник". Погибло минимум 10 человек, ещё десятки пострадали. Здание охвачено огнём, начала рушиться крыша. На место ЧП выехал губернатор Андрей Воробьёв.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Александра Мышляева
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