К "Крокус сити холлу" направили более 50 бригад скорой помощи
Более 30 областных и 20 московских бригад скорой помощи направили к Crocus City Hall ("Крокус сити холл"), где произошла стрельба и начался пожар. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Подмосковья.
"В Красногорск к "Крокус сити холлу" направлено более 30 областных и 20 московских бригад скорой медицинской помощи. Медицинские службы региона готовы оказать необходимую медицинскую помощь всем, кому она потребуется", — сказали в пресс-службе.
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