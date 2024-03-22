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22 марта, 18:07

Группа "Пикник" не пострадала при стрельбе в "Крокусе"

ТАСС: Музыканты группы "Пикник" не пострадали при стрельбе в "Крокусе"

Группа "Пикник". Обложка © ТАСС / Руслан Шамуков

Группа "Пикник". Обложка © ТАСС / Руслан Шамуков

Музыканты группы "Пикник" не пострадали в ходе стрельбы в "Крокус сити холле", где сегодня в 20:00 должен был начаться их концерт. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Появилось видео со звуками стрельбы в Crocus City Hall перед концертом группы "Пикник". Кадры публикует SHOT.

"В настоящий момент музыканты "Пикника" эвакуированы из комплекса "Крокус сити холл". Они не пострадали", — сообщили в правоохранительных органах.

Ранее Life.ru писал, что в Crocus City Hall ("Крокус сити холл") произошла стрельба перед концертом группы "Пикник". По меньшей мере 10 человек погибли и десятки пострадали. Здание охвачено огнём, начала рушиться крыша. Подмосковные власти создали оперштаб, на место выехал губернатор Андрей Воробьёв.

Никита Никонов
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