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22 марта, 21:34

Директор "Пикника" не может выйти на связь с одним из членов команды после теракта в "Крокусе"

SHOT: Директор "Пикника" сообщил, что не может связаться с членом команды

Группа "Пикник". Обложка © Telegram / "Пикник"

Группа "Пикник". Обложка © Telegram / "Пикник"

"Пикник" не может связаться с одним из участников коллектива после теракта в подмосковном "Крокус сити холле". Об этом SHOT сообщил директор группы Юрий Чернышевский.

"Мы надеемся, что просто нет связи, потерялись при эвакуации", — сказал Чернышевский телеграм-каналу.

Фанат группы "Пикник" спас две семьи с детьми при теракте в Crocus City Hall
Фанат группы "Пикник" спас две семьи с детьми при теракте в Crocus City Hall

Напомним, вечером 22 марта в Москве в Crocus City Hall произошёл теракт. Всё случилось перед концертом группы "Пикник". Группа боевиков, в которую вошло минимум пять человек, ворвалась в здание и открыла стрельбу. После этого там произошёл пожар, начала рушиться крыша. На месте работают сотрудники правоохранительных органов, также туда были направлены более 30 областных и 20 московских бригад скорой помощи. По последним данным, погибло 40 человек, более ста — ранено. Возбуждено уголовное дело о теракте.

Александра Мышляева
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