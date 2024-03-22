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22 марта, 18:23

В "Крокус сити холл" прибыли ОМОН и СОБР

ТАСС: Бойцы спецподразделений ОМОН и СОБР прибыли к зданию "Крокус сити холл"

В "Крокус сити холл" прибыли подразделения Росгвардии СОБР и ОМОН, пишет ТАСС со ссылкой на источники в оперативных службах.

"Московские подразделения СОБР и ОМОН подняты по команде "тревога", они направляются на место", — подтвердили оперативники.

Позже стало известно, что силовики прибыли на место.

Десятки погибших и раненых, здание в огне: Что известно о стрельбе в "Крокусе" на данный момент
Десятки погибших и раненых, здание в огне: Что известно о стрельбе в "Крокусе" на данный момент

Ранее Life.ru писал, что в Crocus City Hall ("Крокус сити холл") произошла стрельба перед концертом группы "Пикник". По меньшей мере 10 человек погибли и десятки пострадали. Здание охвачено огнём, начала рушиться крыша. Подмосковные власти создали оперштаб, на место выехал губернатор Андрей Воробьёв.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Анатолий Симоненко
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