В "Крокус сити холл" прибыли ОМОН и СОБР
ТАСС: Бойцы спецподразделений ОМОН и СОБР прибыли к зданию "Крокус сити холл"
В "Крокус сити холл" прибыли подразделения Росгвардии СОБР и ОМОН, пишет ТАСС со ссылкой на источники в оперативных службах.
"Московские подразделения СОБР и ОМОН подняты по команде "тревога", они направляются на место", — подтвердили оперативники.
Позже стало известно, что силовики прибыли на место.
Ранее Life.ru писал, что в Crocus City Hall ("Крокус сити холл") произошла стрельба перед концертом группы "Пикник". По меньшей мере 10 человек погибли и десятки пострадали. Здание охвачено огнём, начала рушиться крыша. Подмосковные власти создали оперштаб, на место выехал губернатор Андрей Воробьёв.
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