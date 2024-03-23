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22 марта, 21:23

Фанат группы "Пикник" спас две семьи с детьми при теракте в Crocus City Hall

Один из поклонников рок-группы "Пикник", концерт которой должен был пройти в пятницу, 22 марта, в Crocus City Hall ("Крокус сити холл"), спас две семьи с маленькими детьми во время теракта. Об этом сообщает SHOT.

Фанаты группы "Пикник" о теракте в Crocus City Hall. Видео © Telegram / SHOT

Как уточняет телеграм-канал, когда началась стрельба, люди в панике побежали к выходам. Мужчина, схватив супругу, которая получила ссадину на лбу, по пути помогал другим зрителям выйти на улицу.

"Я две семьи спас с маленькими детьми — жена запаниковала и попросила помочь. Там сейчас всё заблокировали", — поделился он.

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Как сообщал Life.ru, вечером 22 марта в подмосковном Crocus City Hall произошла стрельба. Всё случилось перед концертом группы "Пикник". Группа боевиков, в которую вошло минимум пять человек, ворвалась в здание и открыла стрельбу. После этого там произошёл пожар, начала рушиться крыша. По последним данным, погибло 40 человек, более сотни — ранено. К тушению пожара привлекли более 320 человек. Площадь возгорания в концертном зале составляет почти 13 тысяч квадратных метров.

Обложка ©

Life.ru

Никита Осипов
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