Фанат группы "Пикник" спас две семьи с детьми при теракте в Crocus City Hall

Один из поклонников рок-группы "Пикник", концерт которой должен был пройти в пятницу, 22 марта, в Crocus City Hall ("Крокус сити холл"), спас две семьи с маленькими детьми во время теракта. Об этом сообщает SHOT.

Фанаты группы "Пикник" о теракте в Crocus City Hall. Видео © Telegram / SHOT

Как уточняет телеграм-канал, когда началась стрельба, люди в панике побежали к выходам. Мужчина, схватив супругу, которая получила ссадину на лбу, по пути помогал другим зрителям выйти на улицу.