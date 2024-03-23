МИД Франции выразил соболезнования в связи с терактом в "Крокусе"
МИД Франции выразил соболезнования в связи с гибелью людей в результате теракта в подмосковном "Крокус Сити Холле". Соответствующее сообщение было опубликовано на официальной странице ведомства.
"Поступающие из Москвы кадры ужасны. Наши мысли с жертвами и пострадавшими, с российским народом. Необходимо выяснить все обстоятельства этих одиозных действий", — говорится в сообщении в соцсети X.
Кроме того, соболезнования в связи с терактом выразили министерства иностранных дел Италии, Азербайджана, Египта, Армении, Германии.
Напомним, вечером 22 марта в Москве в Crocus City Hall произошла стрельба. Всё случилось перед концертом группы "Пикник". Группа боевиков, в которую вошло минимум пять человек, ворвалась в здание и открыла стрельбу. После этого там произошёл пожар, начала рушиться крыша. На месте работают сотрудники правоохранительных органов. По последним данным, погибло 40 человек, более сотни — ранено. К тушению пожара привлекли более 320 человек. Площадь возгорания в концертном зале составляет почти 13 тысяч квадратных метров.
Life.ru