МИД Франции выразил соболезнования в связи с терактом в "Крокусе"

МИД Франции выразил соболезнования в связи с гибелью людей в результате теракта в подмосковном "Крокус Сити Холле". Соответствующее сообщение было опубликовано на официальной странице ведомства.

"Поступающие из Москвы кадры ужасны. Наши мысли с жертвами и пострадавшими, с российским народом. Необходимо выяснить все обстоятельства этих одиозных действий", — говорится в сообщении в соцсети X.