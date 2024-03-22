МИД Италии осудил теракт в "Крокусе" и выразил сочувствие семьям погибших

"Я разговаривал с нашим диппредставителем (сейчас новый посол пока не прибыл. — Прим. Life.ru) в России, чтобы иметь последнюю информацию о происходящем в Москве. Мы следим за ситуацией с кризисным подразделением МИД. Я выражаю осуждение всех форм терроризма и сочувствие семьям жертв", — написал Таяни в соцсети Х.