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22 марта, 20:18

МИД Италии осудил теракт в "Крокусе" и выразил сочувствие семьям погибших

Глава МИД и вице-премьер Италии Антонио Таяни осудил терроризм в любых проявлениях, а также выразил соболезнования семьям жертв теракта в "Крокус сити холле".

"Я разговаривал с нашим диппредставителем (сейчас новый посол пока не прибыл. — Прим. Life.ru) в России, чтобы иметь последнюю информацию о происходящем в Москве. Мы следим за ситуацией с кризисным подразделением МИД. Я выражаю осуждение всех форм терроризма и сочувствие семьям жертв", — написал Таяни в соцсети Х.

Напомним, вечером 22 марта в Красногорске в Crocus City Hall ("Крокус сити холл") произошёл теракт: перед концертом рок-группы "Пикник" вооружённые боевики ворвались в зал и открыли огонь, потом подожгли здание. На данный момент площадка охвачена огнём, начала рушиться крыша. По последней информации, погибло 40 человек, более сотни пострадали. СК возбудил уголовное дело о теракте.

МИД Азербайджана осуждает теракт в "Крокусе" и соболезнует семьям погибших
МИД Азербайджана осуждает теракт в "Крокусе" и соболезнует семьям погибших

В связи с ситуацией уже высказались многие политические деятели. Так, председатель Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что те, кто устроил стрельбу в "Крокус сити холле" в Подмосковье, обязательно понесут заслуженное и неизбежное наказание, а глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что меры наказания для террористов должны быть самыми жёсткими и суровыми. Кроме того, теракт уже осудили представители Египта и Азербайджана.

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Life.ru

Александра Мышляева
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