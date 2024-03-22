Регион

Уведомления отключены

22 марта, 19:56

МИД Азербайджана осуждает теракт в "Крокусе" и соболезнует семьям погибших

Азербайджан осуждает теракт в подмосковном "Крокус сити холле", в результате которого погибли десятки мирных людей. Об этом говорится в заявлении МИД республики.

"Решительно осуждаем чудовищное нападение на концертный комплекс "Крокус сити холл", — говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.

Также в министерстве выразили глубокие соболезнования семьям погибших и пожелали скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

Напомним, вечером 22 марта в подмосковном Crocus City Hall ("Крокус сити холл") произошла стрельба: перед концертом рок-группы "Пикник" вооружённые лица ворвались в зал и открыли огонь, после чего устроили пожар. На данный момент здание площадки охвачено огнём, там начала рушиться крыша. По последним данным, погибло 40 человек и более 100 пострадали. СК возбудил уголовное дело о теракте.

"Это драка в тире, что ли?": Захарова возмутилась "опечаленной" реакцией ООН на теракт в "Крокусе"
"Это драка в тире, что ли?": Захарова возмутилась "опечаленной" реакцией ООН на теракт в "Крокусе"
Обложка ©

Life.ru

Наталья Исакова
  • Новости
  • Теракт в "Крокусе"
  • Азербайджан
  • Мировая политика
  • Политика
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров