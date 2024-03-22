"Это драка в тире, что ли?": Захарова возмутилась "опечаленной" реакцией ООН на теракт в "Крокусе"

Официальный представитель МИД России Мария Захарова осудила реакцию офиса генсека ООН на теракт в "Крокус сити холле". Ранее там заявили, что "опечалены ситуацией вокруг стрельбы" в Подмосковье.

"Опечален? Стрельбе? Это драка в тире, что ли? В прямом эфире люди из последних сил передают кадры чудовищного кровавого теракта, который вызывает не "печаль", а ужас, шок, оторопь, безоговорочное осуждение, праведный гнев и сострадание жертвам", — написала Захарова в телеграм-канале.