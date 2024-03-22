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22 марта, 19:48

"Это драка в тире, что ли?": Захарова возмутилась "опечаленной" реакцией ООН на теракт в "Крокусе"

Захарова возмутилась "опечаленной" реакцией ООН на теракт в "Крокусе"

Официальный представитель МИД России Мария Захарова осудила реакцию офиса генсека ООН на теракт в "Крокус сити холле". Ранее там заявили, что "опечалены ситуацией вокруг стрельбы" в Подмосковье.

"Опечален? Стрельбе? Это драка в тире, что ли? В прямом эфире люди из последних сил передают кадры чудовищного кровавого теракта, который вызывает не "печаль", а ужас, шок, оторопь, безоговорочное осуждение, праведный гнев и сострадание жертвам", — написала Захарова в телеграм-канале.

Напомним, вечером 22 марта в подмосковном Crocus City Hall ("Крокус сити холл") произошла стрельба: перед концертом рок-группы "Пикник" вооружённые лица ворвались в зал и открыли огонь, после чего устроили пожар. На данный момент здание площадки охвачено огнём, там начала рушиться крыша. По последним данным, погибло 40 человек и более 100 пострадали. СК возбудил уголовное дело о теракте.

Смерть за смерть: Медведев пообещал террористам из "Крокуса" возмездие
Смерть за смерть: Медведев пообещал террористам из "Крокуса" возмездие
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VK / МИД России

Наталья Исакова
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