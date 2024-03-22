В ООН скорбят в связи с гибелью людей в "Крокус сити холле"

В ООН обеспокоены информацией о стрельбе в подмосковном Crocus City Hall. Об этом заявил заместитель представителя генерального секретаря всемирной организации Фархан Хак.

"Мы скорбим в связи с гибелью людей и пытаемся получить больше информации", — сообщил Хак РИА "Новости" и добавил, что в офисе генсека следят за ситуацией.