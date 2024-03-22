В ООН скорбят в связи с гибелью людей в "Крокус сити холле"
Офис генсека: В ООН обеспокоены ситуацией вокруг стрельбы в Crocus City Hall
В ООН обеспокоены информацией о стрельбе в подмосковном Crocus City Hall. Об этом заявил заместитель представителя генерального секретаря всемирной организации Фархан Хак.
"Мы скорбим в связи с гибелью людей и пытаемся получить больше информации", — сообщил Хак РИА "Новости" и добавил, что в офисе генсека следят за ситуацией.
Как писал Life.ru, в "Крокус сити холле" произошла стрельба перед концертом группы "Пикник", на который были раскуплены все билеты. Предварительно, пять человек ворвались в здание и открыли стрельбу по людям, после чего устроили пожар. Сейчас здание охвачено огнём, начала рушиться крыша. По последним данным, погибло как минимум 10 человек, десятки ранены. Подмосковные власти создали оперштаб, на место выехал губернатор Андрей Воробьёв. К "Крокус сити холлу" направили автобусы для эвакуации людей.
Life.ru