В МИД Египта выразили соболезнования россиянам в связи с терактом в "Крокусе"
Министерство иностранных дел Египта выразило соболезнования российским гражданам и правительству, осудив теракт, случившийся в "Крокус сити холле". Информация следует из пресс-релиза внешнеполитического ведомства Египта.
"МИД Египта решительно осуждает инцидент со стрельбой в одном из концертных залов в непосредственной близости от Москвы, в результате которого есть погибшие и раненые", — указано в заявлении ведомства.
Там добавили, что желают пострадавшим скорейшего выздоровления.
Как сообщал Life.ru, вечером 22 марта в Crocus City Hall ("Крокус сити холл") произошла стрельба перед концертом группы "Пикник". По предварительным данным, пять человек ворвались в здание и открыли стрельбу по людям, потом устроили пожар. Здание охватило огнём, начала рушиться крыша. По последним данным, погибло 40 человек, более ста — ранены. Возбуждено уголовное дело о теракте.
Life.ru