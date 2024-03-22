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22 марта, 20:15

В МИД Египта выразили соболезнования россиянам в связи с терактом в "Крокусе"

Министерство иностранных дел Египта выразило соболезнования российским гражданам и правительству, осудив теракт, случившийся в "Крокус сити холле". Информация следует из пресс-релиза внешнеполитического ведомства Египта.

"МИД Египта решительно осуждает инцидент со стрельбой в одном из концертных залов в непосредственной близости от Москвы, в результате которого есть погибшие и раненые", — указано в заявлении ведомства.

Там добавили, что желают пострадавшим скорейшего выздоровления.

Музыканты группы "Пикник" прокомментировали теракт в "Крокусе"
Музыканты группы "Пикник" прокомментировали теракт в "Крокусе"

Как сообщал Life.ru, вечером 22 марта в Crocus City Hall ("Крокус сити холл") произошла стрельба перед концертом группы "Пикник". По предварительным данным, пять человек ворвались в здание и открыли стрельбу по людям, потом устроили пожар. Здание охватило огнём, начала рушиться крыша. По последним данным, погибло 40 человек, более ста — ранены. Возбуждено уголовное дело о теракте.

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Life.ru

Анатолий Симоненко
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