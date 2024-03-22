В МИД Египта выразили соболезнования россиянам в связи с терактом в "Крокусе"

Министерство иностранных дел Египта выразило соболезнования российским гражданам и правительству, осудив теракт, случившийся в "Крокус сити холле". Информация следует из пресс-релиза внешнеполитического ведомства Египта.

"МИД Египта решительно осуждает инцидент со стрельбой в одном из концертных залов в непосредственной близости от Москвы, в результате которого есть погибшие и раненые", — указано в заявлении ведомства.