Матвиенко: Те, кто стоит за стрельбой в "Крокусе", понесут неизбежное наказание
Матвиенко заявила, что государство окажет помощь семьям пострадавших в "Крокусе"
Те, кто устроил стрельбу в "Крокус сити холле" в Подмосковье, обязательно понесут заслуженное и неизбежное наказание. Об этом заявила председатель Совфеда Валентина Матвиенко.
"Те, кто стоит за этим чудовищным преступлением, понесут заслуженное и неизбежное наказание… Мужества всем нам, всему обществу, вынести этот удар", — написала она в телеграм-канале.
Матвиенко также выразила соболезнования родным и близким погибших. По её словам, государство окажет всю возможную помощь и поддержку семьям погибших и пострадавшим.
Как сообщал Life.ru, вечером 22 марта в Crocus City Hall ("Крокус сити холл") произошла стрельба перед концертом группы "Пикник". По предварительным данным, пять человек ворвались в здание и открыли стрельбу по людям, потом устроили пожар. Здание охватило огнём, начала рушиться крыша. По последним данным, погибло как минимум 10 человек, десятки ранены. Подмосковные власти создали оперштаб, на место выехал губернатор Андрей Воробьёв. ФСБ выпустила заявление по стрельбе. В МИД РФ призвали мировое сообщество осудить случившееся в "Крокусе".
Life.ru