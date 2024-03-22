Матвиенко: Те, кто стоит за стрельбой в "Крокусе", понесут неизбежное наказание

Те, кто устроил стрельбу в "Крокус сити холле" в Подмосковье, обязательно понесут заслуженное и неизбежное наказание. Об этом заявила председатель Совфеда Валентина Матвиенко.

"Те, кто стоит за этим чудовищным преступлением, понесут заслуженное и неизбежное наказание… Мужества всем нам, всему обществу, вынести этот удар", — написала она в телеграм-канале.