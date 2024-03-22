Силовики пошли на штурм "Крокуса", где забаррикадировались стрелки
Силовики пошли на штурм подмосковного Crocus City Hall ("Крокус сити холл"), где забаррикадировались преступники, устроившие стрельбу сегодня вечером. Об этом сообщает SHOT.
Силовики пошли на штурм "Крокуса", где забаррикадировались преступники. Видео © Telegram / SHOT
По данным телеграм-канала, сотрудников ГИБДД усиливают огневой поддержкой, а квадрат вокруг "Крокуса" перекрывается.
Как сообщал Life.ru, вечером 22 марта в Crocus City Hall ("Крокус сити холл") произошла стрельба перед концертом группы "Пикник". По предварительным данным, пять человек ворвались в здание и открыли стрельбу по людям, потом устроили пожар. Здание охватило огнём, начала рушиться крыша. По последним данным, погибло как минимум 10 человек, десятки ранены. Подмосковные власти создали оперштаб, на место выехал губернатор Андрей Воробьёв. ФСБ выпустила заявление по стрельбе. В МИД РФ призвали мировое сообщество осудить случившееся в "Крокусе".
Telegram / SHOT