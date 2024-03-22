Собянин сообщил об отмене массовых мероприятий в Москве в выходные

В Москве в выходные отменяются массовые мероприятия. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"Принял решение об отмене в эти выходные в Москве всех спортивных, культурных и других массовых мероприятий. Прошу с пониманием отнестись к этой мере", — написал градоначальник в своём телеграм-канале.