Собянин сообщил об отмене массовых мероприятий в Москве в выходные
В Москве в выходные отменяются массовые мероприятия. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
"Принял решение об отмене в эти выходные в Москве всех спортивных, культурных и других массовых мероприятий. Прошу с пониманием отнестись к этой мере", — написал градоначальник в своём телеграм-канале.
Напомним, вечером 22 марта в Crocus City Hall ("Крокус сити холл") произошла стрельба перед концертом группы "Пикник". Предварительно, пять человек ворвались в здание и открыли стрельбу по людям, а затем устроили пожар. Сейчас здание охвачено огнём, начала рушиться крыша. По последним данным, погибло как минимум 10 человек, десятки ранены. Подмосковные власти создали оперштаб, на место выехал губернатор Андрей Воробьёв. ФСБ выпустила заявление по стрельбе.
ТАСС / Владимир Гердо