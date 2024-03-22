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22 марта, 20:39

Опубликованы важные телефоны на фоне теракта в "Крокусе"

"Объясняем.рф" опубликовал важные телефоны на фоне теракта в Crocus City Hall

Портал "Объясняем.рф" опубликовал телефоны, которые могут пригодиться пострадавшим при теракте в Crocus City Hall ("Крокус сити холл"), который произошёл сегодня, и их близким. Список размещён в телеграм-канале сервиса:

Пожар в "Крокусе". Видео © Telegram / МЧС России

  • Горячая линия Министерства здравоохранения Московской области: +7 (498) 602-03-01, +7 (498) 602-03-03.
  • Поступление больных и пострадавших в больницы Москвы за сутки: +7 (495) 621-43-31.
  • Поступление больных и пострадавших в больницы Москвы за предыдущие дни: +7 (495) 621-78-87.
  • Поиск пострадавшего по больницам Москвы: +7 (495) 624-31-52.
  • Бюро регистрации несчастных случаев Московского региона: +7 (495) 688-22-52.
  • Горячая линия Центра экстренной психологической помощи МЧС России (круглосуточно): +7 (495) 989-50-50.
  • Линия психологической помощи Российского Красного Креста: 8-800-250-18-59.
  • Единый телефон доверия. Звонить можно из любого региона России: 8 (800) 333-44-34.
  • Чрезвычайные ситуации и поддержка пострадавших. По горячей линии можно обратиться в случае кризисной ситуации и психологической травмы: 8 (800) 775-17-17.
  • Горячая линия психологической помощи для всех людей (благотворительный фонд "Просто люди"): 8 (800) 100-19-41.
  • Московская служба психологической помощи населению: +7 (499) 173-09-09.
  • Единый справочный телефон (Москва): +7 (495) 777-77-77.

"Для оказания психологической помощи в МЧС России открыта горячая линия: 8 (800) 775-17-17", — добавили в МЧС.

Армения выразила слова глубокой скорби в связи с терактом в "Крокусе"
Армения выразила слова глубокой скорби в связи с терактом в "Крокусе"

Вечером 22 марта в Москве в Crocus City Hall произошла стрельба. Сообщалось, что расстрел устроила группа людей, в которую вошло минимум пять человек. После этого в здании произошёл пожар, начала рушиться крыша. Туда направили более 30 областных и 20 московских бригад скорой помощи. Помимо того, известно, что МЧС собирается наращивать группировку тушащих пожар спасателей. В настоящее время, по данным ведомства, к тушению подключено более 320 человек при поддержке свыше 130 единиц техники. В СК возбудили уголовное дело о теракте. Предварительно, 40 человек погибло и более ста пострадало.

Обложка ©

Life.ru

Никита Осипов
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