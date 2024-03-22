Опубликованы важные телефоны на фоне теракта в "Крокусе"
"Объясняем.рф" опубликовал важные телефоны на фоне теракта в Crocus City Hall
Портал "Объясняем.рф" опубликовал телефоны, которые могут пригодиться пострадавшим при теракте в Crocus City Hall ("Крокус сити холл"), который произошёл сегодня, и их близким. Список размещён в телеграм-канале сервиса:
Пожар в "Крокусе". Видео © Telegram / МЧС России
- Горячая линия Министерства здравоохранения Московской области: +7 (498) 602-03-01, +7 (498) 602-03-03.
- Поступление больных и пострадавших в больницы Москвы за сутки: +7 (495) 621-43-31.
- Поступление больных и пострадавших в больницы Москвы за предыдущие дни: +7 (495) 621-78-87.
- Поиск пострадавшего по больницам Москвы: +7 (495) 624-31-52.
- Бюро регистрации несчастных случаев Московского региона: +7 (495) 688-22-52.
- Горячая линия Центра экстренной психологической помощи МЧС России (круглосуточно): +7 (495) 989-50-50.
- Линия психологической помощи Российского Красного Креста: 8-800-250-18-59.
- Единый телефон доверия. Звонить можно из любого региона России: 8 (800) 333-44-34.
- Чрезвычайные ситуации и поддержка пострадавших. По горячей линии можно обратиться в случае кризисной ситуации и психологической травмы: 8 (800) 775-17-17.
- Горячая линия психологической помощи для всех людей (благотворительный фонд "Просто люди"): 8 (800) 100-19-41.
- Московская служба психологической помощи населению: +7 (499) 173-09-09.
- Единый справочный телефон (Москва): +7 (495) 777-77-77.
"Для оказания психологической помощи в МЧС России открыта горячая линия: 8 (800) 775-17-17", — добавили в МЧС.
Вечером 22 марта в Москве в Crocus City Hall произошла стрельба. Сообщалось, что расстрел устроила группа людей, в которую вошло минимум пять человек. После этого в здании произошёл пожар, начала рушиться крыша. Туда направили более 30 областных и 20 московских бригад скорой помощи. Помимо того, известно, что МЧС собирается наращивать группировку тушащих пожар спасателей. В настоящее время, по данным ведомства, к тушению подключено более 320 человек при поддержке свыше 130 единиц техники. В СК возбудили уголовное дело о теракте. Предварительно, 40 человек погибло и более ста пострадало.
Life.ru