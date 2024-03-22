К тушению пожара в "Крокусе" привлекли более 320 человек

Сотрудники аварийно-спасательных служб нарастят группировку пожарных при тушении возгорания в подмосковном "Крокус сити холле" (Crocus City Hall). Об этом ТАСС рассказали представители МЧС России.

В ведомстве также рассказали, сколько спасателей в настоящее время находятся на месте происшествия. По данным МЧС, сейчас пожар тушат более 320 человек при поддержке свыше 130 единиц техники.