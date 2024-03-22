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22 марта, 20:11

К тушению пожара в "Крокусе" привлекли более 320 человек

МЧС: Спасатели нарастят группировку на тушении пожара в "Крокус сити холле"

Сотрудники аварийно-спасательных служб нарастят группировку пожарных при тушении возгорания в подмосковном "Крокус сити холле" (Crocus City Hall). Об этом ТАСС рассказали представители МЧС России.

"МЧС России наращивает группировку, задействованную в тушении пожара в "Крокусе", — говорится в сообщении.

В ведомстве также рассказали, сколько спасателей в настоящее время находятся на месте происшествия. По данным МЧС, сейчас пожар тушат более 320 человек при поддержке свыше 130 единиц техники.

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Напомним, что вечером 22 марта в Москве в Crocus City Hall произошла стрельба. Это случилось перед концертом группы "Пикник". Сообщалось, что её устроила группа людей, в которую вошли минимум пять человек. После этого в здании произошёл пожар, начала рушиться крыша. На месте работают сотрудники правоохранительных органов, также туда были направлены более 30 областных и 20 московских бригад скорой помощи. По последним данным, погибло 40 человек, более ста — ранено. Возбуждено уголовное дело о теракте. Также есть информация, что после теракта были задержаны пятеро сотрудников "Крокус сити холла". По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, российскому лидеру Владимиру Путину было доложено о стрельбе в концертном зале в первые минуты после её начала.

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Life.ru

Алексей Соловьёв
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