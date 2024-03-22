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22 марта, 19:51

Источник: Пятеро сотрудников "Крокус сити холла" задержаны после теракта

Пятеро сотрудников "Крокус сити холла" задержаны после теракта, унёсшего жизни не менее 40 человек. Их доставили в отдел для выяснения обстоятельств, передаёт SHOT со ссылкой на источник.

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Стрельба произошла в "Крокусе" вечером, 22 марта, перед концертом группы "Пикник". По предварительным данным, пять человек ворвались в здание и открыли стрельбу по людям, потом устроили пожар. Здание охватило огнём, начала рушиться крыша. По последним данным, погибло 40 человек, более ста — ранены. Возбуждено уголовное дело о теракте.

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Life.ru

Марина Калегина
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