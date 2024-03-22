Армения выразила слова глубокой скорби в связи с терактом в "Крокусе"

Армения направила соболезнования в связи с терактом в подмосковном "Крокус сити холле". Как заявила в эфире телеканала "Россия-24" официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, внешнеполитическое ведомство этой закавказской республики выразило слова поддержки и глубокой скорби в связи с произошедшей в Красногорске трагедией.