Армения выразила слова глубокой скорби в связи с терактом в "Крокусе"
Захарова: Армения направила соболезнования после стрельбы в "Крокусе"
Армения направила соболезнования в связи с терактом в подмосковном "Крокус сити холле". Как заявила в эфире телеканала "Россия-24" официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, внешнеполитическое ведомство этой закавказской республики выразило слова поддержки и глубокой скорби в связи с произошедшей в Красногорске трагедией.
"Только что пришли сообщения о словах поддержки и глубокой скорби от Министерства иностранных дел Армении", — заявила дипломат.
Напомним, что вечером 22 марта в Москве в Crocus City Hall произошла стрельба. Сообщалось, что расстрел устроила группа людей, в которую вошло минимум пять человек. После этого в здании произошёл пожар, начала рушиться крыша. Туда были направлены более 30 областных и 20 московских бригад скорой помощи. Помимо того, известно, что МЧС собирается наращивать группировку тушащих пожар спасателей. В настоящее время, по данным ведомства, к тушению подключено более 320 человек при поддержке свыше 130 единиц техники. Следственный комитет возбудил по данному факту уголовное дело о теракте. По предварительным данным, в результате трагедии 40 человек погибло и более 100 пострадало.
Life.ru